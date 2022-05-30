دعما للأهلى فى النهائي الإفريقى.. "أحمد" من البحيرة يرسم بورتريهات للاعبين

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شارك القارئ أحمد إبراهيم اللبدى، والمقيم بمركز ايتاى البارود محافظة البحيرة، خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بمجموعة صور لرسومات لاعبى النادى الأهلى دعما لهم في نهائي بطولة افريقيا.











وقال: "أجيد كل أنواع الرسم بأقلام الفحم والخشب الملون وألوان الزيت وتعلمت الرسم منذ دراستى في المرحلة الاعدادية حتى تطور مستواى وأثقلت الموهبة ببرامج الديجيتال وتعلمت من رسومات كبار الفنانين وفيديوهات اليوتيوب أخيرا حتى وصلت لهذا المستوى من الأداء".













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