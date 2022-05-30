اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مايو 2022 10:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

دار الإفتاء: غدا المتمم لشهر شوال والأربعاء أول ذى القعدة 1443 هجريا

الإثنين، 30 مايو 2022 08:44 م
دار الإفتاء: غدا المتمم لشهر شوال والأربعاء أول ذى القعدة 1443 هجريا دار الافتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروبِ شمسِ يوِم الاثنين التاسعِ والعشرين من شهرِ شوالٍ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا ، الموافق الثلاثون من شهرِ مايو للعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.
 
وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعيِة الصحيحِة عدمُ ثبوتِ رؤيةِ هلالِ شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.
 
وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق الحادي والثلاثون من شهر مايو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمّمُ لشهِر شوالٍ  لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الاربعاء الموافق الأول من شهر يونيه هو أولُ أيامِ شهرِ ذي القعدةِ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.
 
وبهذه المناسبةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متنمية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.

دار الافتاء

شهر ذى القعدة

هلال شهر ذي القعدة

ذى القعده

هل ذو القعدة

بداية ذو القعدة

اليوم السابع بلس

هلال ذو القعدة

شوال

شهر شوال


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة