خلال ساعات.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في أحداث دار السلام

كتب ــ إيهاب المهندس

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة ووائل عمران، أولى جلسات محاكمة 32 متهماً في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان، والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث شغب السلام"، لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان، وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وجاء في أمر الإحالة: المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض ـ حال كون المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث و العشرين و التاسع و العشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشر و لم يبلغوا الثمانية عشر عاما ـ في :

ـ حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها .

ـ استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات 3. إستعمال المفرقعات إستعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي و صوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة.