خلافات الثأر وراء مقتل شاب بأكتوبر.. والنيابة تأمر بتشريح الجثمان

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة شاب قتل على يد شقيقين بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وفتحت النيابة العامة تحقيق مع الشقيقين المتهمين، بعدما وجهت لهم تهمة قتل شاب بسبب خصومة ثأرية، والتخلص من جثته بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة المجني عليه مخنوقا.

توصل رجال المباحث لهوية المجني عليه، وكشفت التحريات أن شقيقين وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات ثأرية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، بسبب قتل شقيق المجني عليه لشقيقهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.