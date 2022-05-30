اليوم السابع
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خروج المطرب أبو الليف من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

الإثنين، 30 مايو 2022 03:55 م
خروج المطرب أبو الليف من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية المطرب نادر أبوالليف
فريق المحافظات

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غادر المطرب نادر أبوالليف المستشفى بعد تحسن حالته الصحية و التي كان يتواجد بها بمنطقة شرق الإسكندرية بعد تعرضه مؤخراً لأزمة صحية أدخلته العناية المركزة، والتي تبين تعرضه ضعف في عضلة القلب وضيق في التنفس.

كان المطرب نادر أبو الليف كشف آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه مؤخرًا لأزمة نقل على إثرها لأحد المستشفيات، قائلاً فى تصريحات لـ"اليوم السابع": الحمد لله حالتى مستقرة بعد تعرضى لضعف في عضلة القلب وضيق في التنفس.

وأضاف "أبو الليف"، الحمد لله أحسن ومستمر في العناية المركزة لحين ضبط التنفس وعضلة القلب، وكل اللى يجيبه ربنا كويس وبشكر كل جمهوري وكل الناس اللي سألت عليَّ بعد عودتى من العلاج، وسوف أقوم بطرح أغنية جديدة كنت قد انتهيت من تسجيلها إهداء إلى جمهوري الغالي .

وكشف الدكتور محمود زيدان الطبيب المعالج للمطرب نادر أبو الليف، عن آخر تطورات حالته الصحية، بأن أبو الليف دخل المستشفى  لديه التهابات على الرئة وضربات سريعة في القلب، ولديه نقص في أكسجين الدم بنسبة كبيرة.

وقال"زيدان" المعالج للمطرب في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحالة الصحية الآن شبه مستقرة بعد أن تم وضعه على أجهزة التنفس منذ اللحظة الأولى لدخوله المستشفى، وتم تكثيف أدوية المضادات الحيوية حتى استقرت حالته بشكل كبير .

 

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