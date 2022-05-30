حياة كريمة.. محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لمشروعات المبادرة.. صور

المنيا –حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمنتهية بمركز ابوقرقاص جنوب المحافظة، حيث يجري العمل على تنفيذ 457 مشروعا بنطاق 19 قطاعا خدميا بمختلف القطاعات الخدمية بقرى مركز ابوقرقاص ، وذلك ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتسريع وتيرة العمل والانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

رافق المحافظ، اللواء رضا إسماعيل رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، اللواء محمد عزت رئيس المدينة، المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ممثلي هيئة الأبنية التعليمية والري، مهندسي دار الهندسة، عدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية.

أوضح المحافظ، أن المشروعات التي تم الانتهاء منها وعلى جاهزية تامة للتسليم النهائي، تشمل (مدرسة اللواء فاروق طه الثانوية – مدرسة السلام الإعدادية - تطوير مدرسة مصطفي التوني الاعدادية المشتركة – مد وتدعيم شبكات المياه في قرية اتليدم – مد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي في ابيوها - تبطين ترع صليبة ابيوها).

التقي المحافظ، خلال جولته بالمواطنين من أهالي القري للتأكد من توصيل الخدمات للمواطنين بالمنازل، كما وجه الأهالي الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنفيذ أعمال المبادرة لضمان حياة كريمة للمواطنين، والحرص على توصيل كافة الخدمات والمرافق بقرى الريف المصري.

وكان محافظ المنيا، قد أعلن خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة أمس، عن توفير جميع الأراضي المطلوبة لإقامة كافة المشروعات بمختلف القطاعات الخدمية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً أن توفير تلك الأراضي جاء نتيجة المتابعة المستمرة واللحظية، والتنسيق الدائم مع كافة الجهات الشريكة.



جانب من التسليم (1)



جانب من التسليم (2)



جانب من التسليم (3)



جانب من التسليم (4)



جانب من التسليم (5)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (1)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (2)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (3)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (4)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (5)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ابوقرقاص (1)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ابوقرقاص (2)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ابوقرقاص (3)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ابوقرقاص (4)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ابوقرقاص (5)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ابوقرقاص (6)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات حياة كريمة (1)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات حياة كريمة (2)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات حياة كريمة (3)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات حياة كريمة (4)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات حياة كريمة (5)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات حياة كريمة بمركز ابوقرقاص (1)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات حياة كريمة بمركز ابوقرقاص (2)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات حياة كريمة بمركز ابوقرقاص (3)



محافظ المنيا يشهد التسليم الابتدائي لعدد من مشروعات حياة كريمة بمركز ابوقرقاص (4)









