حريق هائل فى سوق الخيام بالكويت.. وفرق الإطفاء تحاول إخماد النيران

وكالات الأنباء

أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية أن فرقها تتعامل مع حريق هائل اندلع اليوم الإثنين، فى سوق الخيام بمنطقة الرى.

وحول المعلومات الأولية للحريق، قالت القوة فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن أربع من فرقها تكافح الحريق وتحاول السيطرة عليه ومنع امتداده.

وذكرت أن مساحة موقع الحريق تقدر تقريبا بأربعة آلاف متر مربع وان الحريق طال خياما ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.



حريق سوق الخيام

من جهة أخرى، قالت مصادر إطفائية لموقع جريدة "القبس"، إن سرعة الرياح ونوعية المواد المشتعلة تشكل صعوبات كبيرة أمام فرق الإطفاء للسيطرة على حريق سوق الخيام.

وقالت المصادر إن طبيعة المنطقة المكشوفة تساهم في سرعة انتشار النيران بسبب سرعة الرياح.



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