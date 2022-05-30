اليوم السابع
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الإثنين، 30 مايو 2022 06:57 م
أكرم القصاص
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حاكم إقليم لوجانسك يعلن وقف عمليات الإجلاء بعد مقتل صحفى فرنسي

الإثنين، 30 مايو 2022 06:53 م
حاكم إقليم لوجانسك يعلن وقف عمليات الإجلاء بعد مقتل صحفى فرنسي أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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أعلن حاكم إقليم"لوجانسك" شرقي أوكرانيا سيرهي هايداي، وقف عمليات الإجلاء من المنطقة رسميًا، بعد أن فتحت القوات الروسية، اليوم الاثنين، النار على سيارة مدرعة كانت في طريقها لإجلاء أفراد، مما أسفر عن مقتل صحفي فرنسي.


وكتب هايداي - في منشور عبر تطبيق "تليجرام" - "الإجلاء توقف رسميًا، أطلق الروس النار على سيارة كانت ستقل الناس، وقُتل صحفي فرنسي"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.


وأضاف أن السيارة المصفحة كانت في طريقها اليوم لإجلاء عشرة أفراد من المنطقة عندما تعرضت لنيران القوات الروسية، وتسببت شظايا القذائف في اختراق درع السيارة. 


وأوضح أن الصحفي الفرنسي، فريديريك لوكليرك إيمهوف، الذي كان يقوم بإعداد مادة صحفية عن عملية الإجلاء، تعرض لإصابة في الرقبة أودت بحياته، فيما نجا شرطي دورية بفضل خوذته.


وكان حاكم "لوجانسك" قد صرح في وقت سابق اليوم بأن القوات الروسية دخلت الضواحي الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة "سيفيرودونتسك"، وأن "معارك عنيفة" تدور هناك فيما تحاول القوات الروسية التقدم نحو وسط المدينة.


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