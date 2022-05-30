جهات التحقيق تصرح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حريق مصنع بأبو النمرس

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شخص يحمل جنسية دولة عربية، لقى مصرعه فى حريق داخل مصنع غزل ونسيج بمنطقة أبو النمرس، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق 6 ماكينات غزل وتصنيع قطن داخل مصنع غزل ونسيج فى منطقة أبو النمرس، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونتج عنها وفاة شخص سوداني الجنسية وتم نقله إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فى منطقة أبو النمرس، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد ونتج عنها وفاة شخص ونقل إلى المستشفى.