جامعة المنوفية تتصدر المراكز الأولى فى مسابقة إبداع 10

المنوفية - محمد فتحى

أقيم اليوم حفل ختام مهرجان إبداع 10، على مسرح جامعة القاهرة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشاركت جامعة المنوفية فى المسابقة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأشار شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، إلى أن الجامعة لديها السبق في حصد الجوائز المتقدمة فى مسابقات إبداع ففى هذا العام، حصلت الطالبة أمينة شوقي على المركز الأول فى مجال النحت غير المتخصص، كما فاز الطالب السيد عبد الرحيم بالمركز الأول فى مجال الجرافيك غير المتخصص، كما فاز الطالب يحيى حمدي بالمركز الأول فى التصوير الزيتي غير المتخصص.

وفى مجال المسابقات الجماعية، فازت الجامعة للعام الثاني على التوالي بالمركز الثاني فى مجال المبادرات المجتمعية بمبادرة قادرون متواصلون للطلاب، فاطمة نادى وندى حسني وميار سامي وأميرة حمدي وأحمد محمد الطلاب بكلية التربية النوعية.

وتنافس فى مسابقة إبداع 153جامعة ومعهدا على مستوى الجمهورية وشارك بها ما يقرب من خمسين ألف طالب وطالبة.