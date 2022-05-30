اليوم السابع
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جارديان: إجراء تحقيق فى مزاعم استضافة زوجة جونسون لحفلة وقت الإغلاق مستبعد

الإثنين، 30 مايو 2022 12:32 م
جارديان: إجراء تحقيق فى مزاعم استضافة زوجة جونسون لحفلة وقت الإغلاق مستبعد بوريس جونسون وكارى جونسون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن وزير بريطاني استبعد إجراء تحقيق جديد في مزاعم عن تجمع غير قانونى في شقة رئيس الوزراء بوريس جونسون أثناء الإغلاق لم يتم النظر فيه من قبل تحقيق الموظفة المدنية سو جراي التي حققت فى حفلات نظمت فى داونينج ستريت وانتهكت قيود كورونا أثناء الإغلاق.

وأدعى الوزير أنه كان هناك بالفعل فحص "شامل بشكل لا يصدق" لمجريات الأحداث التي تم تنظيمها.

ودعا حزب العمال إلى إجراء تحقيق في الرسائل النصية المسربة التي تشير إلى أن جونسون وزوجته كاري التقيا بصديقين في شقتهما في عيد ميلاد رئيس الوزراء ، 19 يونيو 2020 ، عندما تم حظر التواصل الاجتماعي داخل المنزل.

ولم يتم ذكر الدليل في تقرير الأسبوع الماضي حول الفعاليات الاجتماعية غير القانونية داخل مجلس الوزراء  والذي نشر الأسبوع الماضي. وقال حزب العمال إن هذا يشبه "تسترًا آخر".

لكن كريس فيلب ، وزير الثقافة والإعلام والرياضة ، قال لشبكة سكاي نيوز إنه يعتقد أنه لا توجد حاجة لمزيد من التدقيق: "لقد أجرينا مجموعة تحقيقات شاملة بشكل لا يصدق ، مستمرة الآن منذ ما يقرب من ستة أشهر.

وأضاف "من الواضح أنه كان هناك تحقيق للموظفة سو جراي ، الذي نُشر الأسبوع الماضي. لقد قابلت العشرات إن لم يكن المئات من الأشخاص أثناء تحقيقها ، من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل وكل شيء آخر. وقد أجرينا تحقيق شرطة العاصمة ، والذي استمر مرة أخرى على مدى عدة أشهر ، وقد أجروا ذلك بصلاحيات كاملة من الشرطة.

 

وأضاف "لذلك ، بعد إجراء تحقيقين منفصلين ، بما في ذلك من قبل الشرطة ، على مدى عدة أشهر ، لم يتضح لي على الفور أننا بحاجة إلى المزيد."

 

وزُعم أن أحد مساعدي داونينج ستريت تلقى رسالة نصية من زوجة جونسون تؤكد أنها كانت مع صديقين في الشقة ، حيث انضم إليهما رئيس الوزراء فيما بعد.

 

وفقًا لصحيفة صنداي تايمز ، كتب المساعد إلى سكرتير مجلس الوزراء ، سايمون كيس ، موضحًا أن لديهم عرضًا لمشاركة الرسائل مع فريق جراي ولكن تم تجاهله.

 

 


بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني

كارى جونسون

داونينج ستريت

حفلات داونينج ستريت

سو جراى


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