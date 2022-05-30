وأوضحت مؤسسة IBS Intelligence "أي بي إس إنتليجنس" في تقرير مشترك مع شركة "سي آر تو" أن فتح الحسابات إلكترونيا يخفض تكلفة العمليات بالنسبة للبنك.

وأفاد التقرير - الذي حمل عنوان: "لماذا يعد فتح الحسابات إلكترونيا أمرا لا غنى عنه، لقطاع الخدمات المصرفية في عالم اليوم" - بأن امتلاك البنك إمكانيات خدمة العملاء رقميا، ابتداء من فتح الحساب إلكترونيا، يبسط ويعزز من خبرة العميل، في أول تجربة له للتعامل مع البنك، فضلا عن تمتع البنك بخفض كبير، في تكلفة اكتساب عميل جديد.

وفي ضوء ذلك "تحاول البنوك تقديم تجربة فتح الحسابات إلكترونيا، سهلة، ومصممة خصيصا وفق متطلبات العميل، فضلا عن كونها سلسة، وخالية من العوائق أيضا".

وأشار التقرير إلى أنه بسبب جائحة كورونا، واجهت البنوك ومقدمو الخدمات المالية الآخرين، تحديات غير متوقعة، في مصر وحول العالم، كان على رأسها تحول العملاء إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، عبر المحمول، وهو ما يفرض على صناعة الخدمات المصرفية، ضرورة إعادة التفكير في مستقبل الخدمات المصرفية الإلكترونية، من خلال حلول الإلحاق السريع للعملاء إلكترونيا، والتركيز بشكل أعمق، على تواجد البنوك رقميا، عبر التليفون المحمول.