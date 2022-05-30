اليوم السابع
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الإثنين، 30 مايو 2022 08:13 م
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تعرف على العوامل التي تسهم في ظهور ورم مورتون العصبى

الإثنين، 30 مايو 2022 08:00 م
تعرف على العوامل التي تسهم في ظهور ورم مورتون العصبى ورم القدمين
كتب - حسام الشقويرى

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 ورم مورتون العصبي هو حالة مؤلمة تؤثر في أخمص القدم، وعادة ما يصيب المنطقة بين الإصبعين الثالث والرابع، وقد يشعرك ورم مورتون العصبي بأنك واقف على حصاة في حذائك أو بوجود طية في جوربك، حسبما نشر موقع Mayo Clinic

وينطوي ورم مورتون العصبي على زيادة سمك الأنسجة حول أحد الأعصاب المؤدية إلى أصابع القدم. وقد يسبب ذلك الما حادا وحارقًا في أخمص القدم. وربما تشعر بالوخز أو الحرق أو الخدر في أصابع القدم المتأثرة.

يرجع سبب حدوث ورم مورتون العصبي إلى ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي أو الضيقة. ويشعر العديد من الأشخاص بالارتياح عند تغيير الأحذية بأخرة ذات كعب منخفض وبها حيِّز أوسع لأصابع القدم. وقد يلزم في بعض الأحيان تلقي حقن الكورتيكوستيرويدات أو الخضوع للجراحة.

الأعراض

في العادة، لا تصاحب هذه الحالة أي علامات خارجية، مثل وجود كتلة. بدلاً من ذلك، قد تظهر عليك الأعراض التالية:

 

الإحساس كما لو كنت واقفًا على حصاة في حذائك

ألم حارق في ضرَّة القدم (ما يباشر الأَرض عند الوطء من لحم باطن القدم) قد ينتشر في أصابع قدميك

وخز أو خَدَر في أصابع قدمك

بالإضافة إلى هذه الأعراض، قد تجد أن خلع حذائك وفرك قدمك يساعد غالبًا على تخفيف الألم.

 

الأسباب

يحدث ورم مورتون العصبي استجابة لتهيج أحد الأعصاب المرتبطة بأصابع قدميك أو الضغط عليها أو إصابتها.

 

عوامل الخطر

تتضمن العوامل التي يبدو أنها تسهم في ورم مورتون العصبي:

 

الأحذية عالية الكعب. يمكن أن يضع ارتداء أحذية عالية الكعب أو أحذية ضيقة أو غير ملائمة ضغطًا إضافيًا على أصابع وإلية قدمك.

رياضات معينة. قد تعرض المشاركة في الأنشطة الرياضية ذات التأثير العالي مثل الركض أو الجري قدميك لصدمات متكررة. يمكن أن تضع الرياضات التي تستخدم أحذية ضيقة، مثل التزلج على الجليد أو تسلق الصخور، ضغطًا على أصابع قدميك.

تشوهات القدم. الأشخاص المصابون بوكعات أو أصابع القدم المطرقية أو التقوس الشديد أو الأقدام المسطّحة أكثر عرضة لخطر الإصابة بورم مورتون العصبي.

 

 

 

 


الأحذية عالية الكعب

ورم مورتون العصبي

الأنسجة

الرياضات


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