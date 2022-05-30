تشريح جثة مسن قتل على يد مجهول فى العياط

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بتشريح جثة مسن قتل على يد مجهول، داخل مخزن خاص بحظيرة ماشية ملكه، في إحدى قرى العياط.

وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، بمخزن في إحدى القرى، وانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة الضحية، في العقد السادس من عمره، مصاب بجرح كبير برأسه، نتيجة تعرضه لاعتداء بضربة فأس.

وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن المجني عليه تم قتله داخل مخزن ملكه خاص بحظيرة ماشية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وهوية الجاني، وباشرت النيابة التحقيق.