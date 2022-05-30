اليوم السابع
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الإثنين، 30 مايو 2022 03:00 م
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تربط أهم وسائل النقل.. تعرف على أكبر محطة تبادلية بالشرق الأوسط

الإثنين، 30 مايو 2022 02:00 م
تربط أهم وسائل النقل.. تعرف على أكبر محطة تبادلية بالشرق الأوسط مترو الانفاق - أرشيفية
كتب ــ سيد الخلفاوى

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فى خطوة هامة أكدت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل انتهاء أعمال تنفيذ محطة عدلى منصور المركزية التبادلية، بعدما تمت التشطيبات النهائية للمحطة قبل الافتتاح. 
 
وفى النقاط التالية يعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات عن محطة عدلى منصور. 
 
ـ تعد المحطة الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وهى محطة تمثل ربط عدة خطوط وسائل نقل كبرى. 
 
ـ بها محطة مترو عدلى منصور بالخط الثالث للمترو وتم تشغيلها. 
 
ـ يمر بها مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، وبها محطة خط القطار الكهربائى الخفيف lrt الواصل إلى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان، و‫تمثل بداية محطات خط سكة حديد يصل إلى السويس والذى يجرى إعادة تأهيل وتطوير لمحطاته ومساره حاليا.
 
يضم المجمع أولى محطات خط الأتوبيس الترددى المخطط إنشاؤه وتسييره ليربط مطار القاهرة يوجد بها موقف سوبرجيت ستنطلق منه خطوط أتوبيسات تربط المحافظات.

محطة عدلي منصور

مجمع محطات عدلى منصور

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