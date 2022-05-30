اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مايو 2022 06:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

"تخلص منها عشان يسرق 70 جنيها".. الإعدام شنقا للمتهم بقتل مسنة فى المعادى

الإثنين، 30 مايو 2022 03:18 م
"تخلص منها عشان يسرق 70 جنيها".. الإعدام شنقا للمتهم بقتل مسنة فى المعادى محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بإعدام متهم بقتل مسنة بعد سرقة مبلغ 70 جنيها، واغتصابها فى منطقة المعادى.

 

صدر القرار برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

 

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمه القتل العمد مقترنة بجناية أخرى هى اغتصاب المجنى عليها مستغلا قلة حيلتها لكونها فى بداية العقد التاسع من عمرها.

 

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تسلل إلى منزل المجنى عليها بدعوى شراء «علف» وعقب دخوله مسكنها استغل قلة حيلتها وانقض عليها بيديه وخنقها وسرق منها كيسا صغيرا كانت علقته فى صدرها به مبلغ 70 جنيها.

 

 

 


قتل

القتل العمد

جنايات القاهره

اعدام

اخبار الحوادث


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة