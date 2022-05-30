اليوم السابع
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تحرير 3193 مخالفة لسيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الإثنين، 30 مايو 2022 11:16 ص
تحرير 3193 مخالفة لسيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ملصق الكترونى - أرشيفية
محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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نجحت وزارة الداخلية في تحرير (3193) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، ورفع (63) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط (1895) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.
 
وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة صباح اليوم الإثنين انتظام حركة المرور، وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق، وسحب أى كثافات مرورية وإزالة المعوقات مرورية.
 
 
 
وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
 
وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات
 
وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
 
كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.
 
 

الملصق الالكتروني

تركيب الملصق الالكتروني

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الداخلية


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