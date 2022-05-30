تحديد موقع تحطم طائرة سقطت فى نيبال على متنها 22 شخصا

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الجيش النيبالي في بيان، إن السلطات النيبالية حددت موقع الطائرة التي فقدت على متنها 22 شخصًا، فيما استؤنفت جهود البحث والإنقاذ لليوم الثاني.

وكتب المتحدث باسم الجيش ، نارايان سلوال ، على تويتر أن القوات "حددت موقع تحطم الطائرة فعليًا، وتم العثور عليها على تل بالقرب من مصب نهر لانغكو.

وقالت هيئة الطيران المدني النيبالية إن الطائرة التي تديرها شركة تارا إير النيبالية، كانت في طريقها من مدينة بوخارا إلى بلدة جومسوم السياحية الشهيرة في وسط نيبال يوم الأحد ، عندما فقدت الاتصال بالمراقبة الجوية بعد حوالي 12 دقيقة من الرحلة، وعادة ما تستغرق الرحلات بين المدينتين 20-25 دقيقة.

وكان على متن الطائرة 19 راكبا وثلاثة من افراد الطاقم، وقالت هيئة الطيران إن ألمانيان وأربعة هنود و 13 نيبالي من بين المفقودين البالغ عددهم 22 شخصا. جنسيات اثنين من الركاب غير معروفة.