تجديد حبس المتهم فى حادث قتل 5 أشخاص بمزرعة "الريف الأوروبى"

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات في الجيزة، حبس المتهم بقتل 5 أشخاص داخل مزرعة الريف الأوروبى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، اتهامات بالقتل العمد لخمسة أشخاص وحيازة سلاح أبيض.

وتم اصطحاب المتهم إلى مكان ارتكابه الجريمة، وأجرى معاينة تصويرية لكيفية تنفيذها، بعد مواجهته بما جاء فى التحقيقات، وصدور قرار بحبسه.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقتل 5 أشخاص بالجيزة، وضبطت مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان زايد بمديرية أمن الجيزة، بشأن مقتل (5 أشخاص) من أسرة واحدة بإحدى المزارع الكائنة بدائرة القسم.

بالفحص تبين نشوب خلافات اجتماعية بين (أحد الأشخاص "المجنى عليه–مزارع") وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة ( الجانى)، وذلك لارتباط الجانى عاطفياً بإحدى كريمتى "المجنى عليه"، قام على إثرها بالتعدى على "المجنى عليه" وقتله، ونظراً لكونه معروفا لدى بقية الأسرة ولخشية افتضاح أمره قام بالتعدى بالقتل على كريمتى المجنى عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.

وأسفرت التحريات، عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.