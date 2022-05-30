تأجيل نظر قضية مقتل عامل على يد سائق لسرقة دراجته النارية بالقليوبية ليوليو

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوي وأحمد حسني حماد، وأمانة سر محمد جمال طايل، تأجيل نظر قضية محاكمة سائق لقتله عامل لسرقة دراجته النارية بدائرة مركز شرطة كفر شكر، لدور شهر يوليو للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة، الخاص بالقضية رقم 840 لسنة 2021 جنايات كفر شكر، المقيدة برقم 14 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم قتل عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعدت ذلك الغرض سلاح أبيض «مطواة» وأداة «حبل»، وقام باستدراجه إلى مكانًا نائيًا وما أن ظفر به حتى أشهر في وجهه السلاح الأبيض مهددا إياه لإرضاخه، وقام بتكبيل يديه مستخدما الأداة السالف ذكرها، ثم قام بنزع رباط بنطال المجنى عليه ضاغطا به حول عنقه ووضعه حول عنقه ومتعديا عليه بالسلاح الأبيض، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.

كما قام المتهم بسرقة الدراجة النارية ودبلة المجنى عليه بأن أشهر في وجهه السلاح الأبيض "مطواة" مهددًا به إياه مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وقام بالاستيلاء عليها، وأحرز بغير مسوغ سلاح أبيض "مطواة وحبل" لارتكاب الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل لعام 2020، حينما تلقى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من مأمور مركز كفر شكر، بورود بلاغ بالعثور على جثة لشخص ملقاة داخل زراعات قرية كفر منصور، بدائرة المركز وبالفحص، تبين أن الجثة ملقاة بأرض زراعية، وهى مكبلة اليدين، انتقل رئيس مباحث مركز كفر شكر، وحضر للموقع عامل بالمنطقة، يدعى "ا.ع.س" وتعرف على الجثة، وقال إنها لشقيقه المدعو "م.ع.س" عامل بمزرعة دواجن.

وبالمعاينة والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "فرج.م.ص" 38 عامًا، سائق، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، بقصد الاستيلاء على الدراجة النارية للمجنى عليه، وقال إنه استدرج المجنى عليه لمكان الواقعة وتعدى عليه بالضرب وكبل يديه حتى لا يستغيث ليلفظ أنفاسه الأخيرة تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة.

وقرر المستشار أحمد الكاشف رئيس نيابة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية الأسبق، حبس سائق لقيامه بقتل عامل مزرعة بدائرة المركز 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث قام باستدرج المجنى عليه لمكان الواقعة بأرض زراعية بمنطقة كفر منصور وتعدى عليه بالضرب، كما أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.