بسبب التضخم وأنفلونزا الطيور.. ارتفاع سعر البيض أكثر من 20% بالولايات المتحدة

كتبت ريم عبد الحميد

لا يزال تداعيات التضخم تصل إلى السلع الأساسية فى الولايات المتحدة، وفى الوقت الذى يعانى فيه المستهلك الأمريكى من ارتفاع أسعار البيض، فإن المؤشرات تؤكد أن هذا المنتج الرئيسى سيشهد مزيدا من الارتفاع فى الفترة القادمة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن البيض سيصبح أغلى مع تراجع الإنتاج الامريكى لمعدل متدن غير مسبوق منذ 7 سنوات، وذلك فى ظل أحد أسوأ موجات تفشى انفلونزا الطيور على الإطلاق.

وقالت الوكالة أن سعر البيض سيرتفع بمقدر 21% مقرنة بما كان عليه قبل عام، وهو اعلى ارتفاع بين كل السلع الغذائية التي تتبعها وزارة الزراعة الامريكية. وفى إبريل، كان التوقع بان تكون الزيادة بين 6% و7%.

وأضافت الوكالة أن تفشى أنفلونزا الطيور أثر على أكثر من 38 مليون طائر فى الولايات المتحدة، مما أدى إلى تراجع أعداد الطيور التي تضع البيض وتراجع إنتاج البيض إلى ادنى مستوى منذ عام 2015، وهى آخر مرة أثرت فيها فيروس أنفلونزا الطيور بشكل كبير على صناعة الدواجن.

ووفقا لبلومبرج، فإن تكاليف الدهون والزيوت ترتفع أيضا، ورفعت وزارة الزراعة الأمريكية تقديرات السعر نحو 11% مقارنة بالعام الماضى.

وكان تفشى أنفلونزا الطيور قد بدأ فى يناير الماضى فى الولايات المتحدة وقتل نحو 6% من الدجاج الذى يضع البيض، ولا يزال المض نتشر. وتمثل تغذية الدواجن وعلاجها أغلب ثمن البيض.