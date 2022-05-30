اليوم السابع
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بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية: جدرى القردة قليل التحور والسيطرة عليه سهلة

الإثنين، 30 مايو 2022 12:18 ص
بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية: جدرى القردة قليل التحور والسيطرة عليه سهلة جدرى القرود صورة أرشيفية
كتب إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد سعد، مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، إن الفيروس المسبب لمرض الجدرى قليل التحور، ولذلك تم السيطرة على الجدرى فى الأعوام الماضية بعد ظهوره.

 

أضاف محمد سعد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن الإصابة بمرض جدرى القرود، يتم عن طريق الاحتكاك المباشر مع المريض، لذلك الاهتمام بالنظافة يقى من الإصابة المرض، كما أن الذين حصلوا على التطعيم ضد الجدرى فى الماضى محميون من الإصابة بجدرى القرود.

 

وأوضح الدكتور محمد سعد، أن نسبة السيطرة على مرض جدرى القرود عالية وسهلة جدا، لكن يجب عدم الاحتكاك بالحيوانات لاسيما القرود خلال هذه الفترة.

 


جدري القرود

الدكتور محمد سعد

معهد بحوث الامصال

انتشار جدري القرود


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