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وإعلان القائمة النهائية الأربعاء..

اليوم.. آخر موعد لتقديم الطعون على مرشحى رئاسة 5 جامعات حكومية

الإثنين، 30 مايو 2022 10:43 ص
اليوم.. آخر موعد لتقديم الطعون على مرشحى رئاسة 5 جامعات حكومية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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تغلق لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات والمشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن اليوم الإثنين، باب التقدم بالطعون على المتقدمين لرئاسة 5 جامعات حكومية وهى: أسيوط والمنصورة ومدينة السادات والمنيا والزقازيق .
 
وحدد الجدول الزمنى لأعمال ترشح رؤساء 5 جامعات حكومية يوم الأربعاء المقبل 1 يونيو موعدا لإعلان القوائم النهائية بأسماء المرشحين .
 
وكانت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات أعلنت يوم الخميس الماضى قائمة مبدئية بأسماء المتقدمين لرئاسة 5 جامعات حكومية، حيث كشف القائمة المبدئية للمرشحين عن تنافس 4 مرشحين لرئاسة جامعة أسيوط و 5 متقدمين لرئاسة جامعة المنصورة و9 مرشحين بجامعة مدينة الزقازيق و9 مرشحين بجامعة المنيا و11 مرشحا لرئاسة جامعة السادات.
 

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