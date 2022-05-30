النيوزيلندى جاك جوردان يفوز بكأس أبطال "تقطيع الخشب" فى النمسا.. فيديو

كتب خالد إبراهيم

النجارة هي واحدة من أهم الحرف، وأكثرها إبداعا، حيث إن هناك الكثير من الأغراض التي نستخدمها يوميا مصنوعة من الخشب، فهو يعطى شكلا جماليا مبهرا فى المقاعد والمناضد والمكاتب وغيرها من أغراضنا اليومية، ولكن في الآونة الأخيرة تحولت "النجارة"، إلى مسابقة رياضية.

ليست النجارة على وجه التحديد هي الرياضة المتعلقة بالخشب، ولكن تقطيع الخشب ذاته، حيث إن له مسابقات عالمية شهيرة، ورغم أنها ليست ذات شهرة كبيرة، ولكنها رياضة موجودة منذ سنوات، حيث يحاول المتسابقون المهرة أن يكونوا أول من يقطع أو ينشر من خلال جذوع الأشجار أو أي كتلة أخرى من الخشب



الفائز

في المسابقة الأخيرة لتقطيع الأخشاب، والتي أقيمت في فيينا، فاز النيوزيلندى جاك جوردان على الأمريكي جيسون لينتز في المباراة النهائية لكأس أبطال تقطيع الخشب، بحسب ما نشر موقع euronews.

منافسات رياضة تقطيع الخشب تتضمن مسابقات أخرى، كتقطيع الخشب بالفأس أو بالمنشار اليدوي أوالكهربائى، ولهذه الرياضة جمهور كبير بسبب طرافتها، وتحصد فيديوهات تقطيع الخشب عبر مواقع "يوتيوب"، و"تيك توك"، على ملايين المشاهدات.