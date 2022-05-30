"النقض" تؤيد المؤبد والغرامة لتشكيل عصابى بجلب مخدرات عبر المياه الإقليمية

كتب إيهاب المهندس

قضت محكمة النقض، بتأييد حكم محكمة جنايات دمياط، القاضى بالسجن المؤبد والغرامة المالية نصف مليون جنيه لـ 4 متهمين لقيامهم بتشكيل عصابى بجلب مخدرات عبر المياه الإقليمية بميناء دمياط، وإعفاء متهم خامس من العقاب.

وجاء منطوق الحكم اولا: بقبول الطعن المقدم من الطاعنين "ك. م" و"ك. ك" و"ك.ع" و"هـ.م" وفى الموضوع برفض الطعن.

ثانيا بقبول الطعن المقدم من الطاعن "ا.ج" شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وحدة وبإعفائه من العقاب.

وكانت قد قضت محكمة جنايات دمياط بالسجن المؤبد بحق المتهمين وتغريم كل متهم 500 ألف، وانقضاء الدعوة بالوفاة لمتهم سادس، وبراءة 3 متهمين ومصادرة المضبوطات.

وأحالت النيابة العامة 9 متهمين لاتهامهم بتشكيل عصابى تخصص فى جلب المخدرات من الخارج وهو "الحشيش" المخدر عبر المياه الإقليمية بالاشتراك مع عصابات تهريب دولية بالاتفاق أصحاب شركات استيراد وتصدير.

وكشفت تحريات مباحث مكافحة المخدرات تواجد المتهمين جميعا بالمياه الإقليمية المصرية، وحيازتهم وإحرازهم أسلحة نارية وذخائر للدفاع بها عن نشاطهم الإجرامى وحيازتهم وإحرازهم لكمية كبيرة من المواد المخدرة، وتم ضبط المركب المستخدم فى ارتكاب الواقعة والعثور على قرابة 8000 طربة حشيش.