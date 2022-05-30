المطران جورج شيحان يترأس قداس الشهر المريمى بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بالقاهرة

كتب: محمد الأحمدى

ترأس مساء اليوم، المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بختام الشهر المريمي، وذلك بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر، بالقاهرة، بمشاركة بعض الآباء الكهنة.

شارك في الصلاة والاحتفال الأب نادر جورج، والأب نبيل جورج هب الريح، والأب چو طيره، والأب جورج خطار. سبق القداس الإلهي، تلاوة أسرار الفرح من المسبحة الوردية.

وأعطى المطران كلمة العظة موضحًا إن المسيحي الحقيقي اليوم هو من يسمع صوت الله على مثال السيدة مريم العذراء، التي أصغت لصوت الله.

وأشار المطران جورج شيحان في كلمته إلى أن تكريم السيدة العذراء ليس مرتبطًا بشهر معين، وإنما نكرمها كل يوم، لأنها أمنا جميعًا.

واختتم القداس الإلهي بالطواف الاحتفالى بأيقونة السيدة العذراء مريم، ثم منح المطران جورج شيحان البركة الرسولية الختامية للحاضرين.



الفتيات يحملن الشموع



المطران جورج شيحان



جانب من القداس



جانب من قداس الطائفة المارونية