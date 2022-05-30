المدير الإقليمي لـ"الفاو" يشيد بالدور القيادي لمصر فى قمة الأمم المتحدة

أشاد الدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام والمدير الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، بالدور القيادى لمصر فى إطار التحضير لقمة الأمم المتحدة للأغذية ومشاركتها، مؤكدا انه يعكس أولوية عالية لخلق النظم الغذائية المستدامة التى تحقق الأمن الغذائى لمصر، لافتا إلى انه وجهت القمة على أعلى مستوى من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى. الذى أكد فى كلمته أن مصر أدركت منذ وقت مبكر أن قمة نظام الأمم المتحدة للأغذية يمثل فرصة مواتية لطرح الأفكار والحلول للتحديات المعقدة التى يواجهها العالم.

وقال المسؤول الأممى خلال مشاركته فى جلسه ملتقى تكنولوجيا الزراعة الذى أطلقته منظمه الامم المتحدة للتنمية الزراعية الايفاد أن مصر كثفت جهودها للعب دورها على الصعيدين الوطنى والإقليمى، فى العملية التحضيرية للقمة. وأنه على المستوى الوطنى، بدأت مصر فى حوار وطنى شامل منذ ديسمبر عام 2020، وهو الحوار الذى تشارك جميع المؤسسات المعنية، وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى. ونتيجة لذلك، اعتمدت وثيقة مسارات وطنية للتحول إلى نظام طعام صحى ومستدام.

وأعلن المسئول الأممى د. عبد الحكيم الواعر أنه سيتم إجراء 72 من دورات التوعية فى يونيو ويوليو على مستوى القرية وخاصة قرى الحياة كريمة، لافتا إلى أنه قامت المنظمة بتدريب عدد من المرشدين الزراعيين فى وقت سابق.

وأوضح د. عبد الحكيم الواعر انه على الصعيدين الإقليمى والوطنى النظم الغذائية أمر أساسى لعمل المنظمة فى المنطقة، وتركز هذه الأولوية فى مجالات التجارة وسلامة الغذاء والتعليم والتغذية، والحد من النفايات الغذائية والخسائر وتعزيز المدن الخضراء.

جاء ذلك خلال إطلاق الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ايفاد بالتعاون مع الحكومة المصرية ملتقى التكنولوجيا الزراعية والذى يمتد لمدة يومين بمشاركة مجموعة من وكالات الأمم المتحدة والشركاء فى القطاع الخاص وممثلين من وزارات الزراعة والاتصالات والتعاون الدولى.

حيث يعد الملتقى منصة للجهات الفاعلة الرئيسية فى الزراعة والنُظم الغذائية لمناقشة سُبل تقوية النُظم الإيكولوجية الرقمية الوطنية والإقليمية من أجل تعزيز الزراعة الشاملة والمستدامة والتحول الريفى.

ويُركز الملتقى على الاستراتيجيات والأولويات التى تعود بفائدة مباشرة على صغار المنتجين، ولا سيما المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشمل المشاركون ممثلين وخبراء من الحكومة المصرية والصندوق والمؤسسات المالية الدولية والشركاء فى مجال التنمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وأيضا ممثلون عن المؤسسات المالية الدولية ومنظومة الأمم المتحدة، وكبرى شركات الاتصالات، وكيانات التمويل الإلكترونى، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى بحضور دينا صالح المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الزراعية إيفاد.