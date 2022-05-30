المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: النطق بعقوبة متهمين باغتيال الحريري في 16 يونيو

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أعلنت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عقد جلسة علنية يوم 16 يونيو المقبل للنطق بالحكم على المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ومرافقيه.



وكانت غرفة الاستئناف قد ألغت في جلستها المنعقدة في 10 مارس الماضي الحكم الصادر ببراءة المتهمين، وقضت بإدانتهما غيابيا في 5 تهم وهي مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي والمشاركة في جريمة ارتكاب عمل إرهابي والمشاركة في جريمتي القتل عمدا، بالإضافة إلى تهمة الاشتراك في محاولة القتل عمدا، كما أصدرت أيضا مذكرات ضبط وإحضار بحقهما، وذلك دون أن تحدد العقوبة على أن تتختم بذلك إجراءات القضية.



ويأتي قرار غرفة الاستئناف بعدما طعن المدعي العام في 39 مارس من العام الماضي على الحكم الصادر من غرفة الدرجة الأولى في 18 أغسطس 2020 ببراءة مرعي وعنيسي بالقضية، حيث نظرت الغرفة على مدار 5 أيام في شهر أكتوبر الماضي الطعن واستمعت إلى مرافعات شفهية من المدعي العام ومحامي الدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين.



يذكر ان المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، وهي محكمة ذات طابع دولي يقع مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي بهولندا، ومهمتها محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ الاعتداء الإرهابي في 14 فبراير عام 2005 والذي أودى بحياة 22 شخصا من بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وأدى إلى إصابة 226 شخصا ، وذلك عبر استخدام متفجرات وزنها بين 2500 و3000 كيلوجرام من مادة "تي أن تي" في وسط بيروت.



وسبق للمحكمة أن أدانت في 18 أغسطس 2020 سليم عياش لضلوعه في تنفيذ العملية الإرهابية بصفته شريكا في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛ كما حكمت ببراءة ثلاث متهمين وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.



وفي 11 ديسمبر 2020، حكم على عياش بالسجن المؤبد لكل تهمة من التهم الخمس التي أسندت إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل، على أن تنفذ هذه الأحكام في الوقت نفسه.