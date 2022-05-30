القوى العاملة بالقاهرة تقرر إعادة انتخابات لجنة العاملين بالتوفير والادخار

كتبت ـ آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة ، قرار المستشار رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية بمحافظة القاهرة، بشأن إعادة عملية الانتخاب فى اللجنة النقابية للعاملين بالتوفير والادخار بالقاهرة، وذلك اليوم، الإثنين 30 مايو 2022، بالتزامن مع ماراثون المرحلة الثانية في انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التي تستمر 4 سنوات من 2022-2026.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، فى القرار رقم 92 لسنة 2022، المنشور بالعدد رقم 116 من الجريدة الرسمية، بتاريخ 25 مايو 2022، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته، وعلى القرار الوزارى رقم 35 لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية.

وأشارت وزارة القوى العاملة، إلى أن إعادة الانتخابات يأتى تنفيذا لقرار المستشار رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمديرية القاهرة، بشأن إعادة الانتخابات على مقاعد العضوية فى اللجنة النقابية للعاملين بالتوفير والإدخار بالقاهرة بعد إدراج اسم "حنان مراد درويش" إلى استمارة إبداء الرأى، وذلك مع انتخاب المرحلة الثانية اليوم الأثنين.