القوافل الشاملة لجامعة قناة السويس تقدم خدماتها لقرى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة ستواصل جهودها لتقديم خدماتها العالجية والتوعية للقرى الأكثر احتياجًا، تماشياً مع رؤية القيادة السياسية لمحاربة الفقر، والاهتمام بصحة المواطن المصرى لبناء التنمية المستدامة.

وتوجهت اليوم الإثنين، قوافل الإصحاح الشاملة إلى قرية أبو خليفة بمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، تماشيًا مع رؤية الجامعة ومسئوليتها المجتمعية للاهتمام بتطوير ورعاية قرى محافظة الإسماعيليةوإقليم القناة، للمساهمة فى رفع العناء عن هاكل المواطن، وتوفير الحياة الكريمة التى يستحقها.

أقيمت القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على 402 حالة شملت جميع التخصصات الطبية، والبيطرية، والصيدلية، وطب الأسنان والإرشاد الزراعي، والتمريض، مع تقديم خدمات توعوية مابين ندوات تثقيف صحي تناولت طرق تنظيم الأسرة والأمراض المعدية لدى الأطفال في فصل الصيف وطرق الوقايه منها إلى جانب عقد ندوة لبعض المزارعين أستهدفت إيجاد حلول المشكلات الزراعية، والرد علي الأسئلة والاستفسارات عن المشكلات التي تواجه أشجار المانجو والفاكهة والخضر وتوزيع المبيدات والأدوية بالمجان.

تأتى القافله بتنظيم ومتابعة إدارة مشروعات البيئة بإشراف تنفيذي المحاسب عمرو كشك، مدير عام والمهندسة وفاء إمام، مدير إدارة التخطيط والبرامج.