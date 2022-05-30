القوات المسلحة توقع عدة برتوكولات مع جهات بحثية تابعة للتعليم العالى

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجهات البحثية المختلفة، وقعت إدارة البحوث الفنية والتطوير بالقوات المسلحة بروتوكولات تعاون لدراسة التوسع فى تنفيذ البحوث الفنية مع المركز القومى للبحوث ومعهد بحوث البترول ومركز بحوث وتطوير الفلزات والمعهد القومى للقياس والمعايرة التابعين لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى .

بدأت المراسم بكلمة اللواء بحرى جمال أحمد النشار مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مؤكداً على أن توقيع البروتوكولات يأتى فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة وبما يحقق التعاون المشترك فى كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية والتطبيقية مع الجهات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لامتلاك العلم والمعرفة ومواكبة تكنولوجيات التسليح والتصنيع المختلفة .

من جانبه، أعرب د ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى سعادته البالغة بما تقوم به القوات المسلحة فى النهوض بمنظومة العمل البحثى، متطلعا أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون وتوحيد الرؤى فى كافة المجالات البحثية .