اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مايو 2022 08:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

القضاء العراقى يحكم بالسجن المؤبد بحق 3 من إرهابيى داعش

الإثنين، 30 مايو 2022 07:00 م
القضاء العراقى يحكم بالسجن المؤبد بحق 3 من إرهابيى داعش الجيش العراقى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر القضاء العراقي اليوم الاثنين أحكاما بالسجن المؤبد بحق 3 إرهابيين لانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي. 


وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بحق ثلاثة أشخاص لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، لافتا إلى أن المجرمين قاموا بالاشتراك بأعمال إرهابية مسلحة داخل العراق بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتعريض حياة المدنيين للخطر".


وأضاف أن الأحكام بحق الإرهابيين تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية /1و3 من قانون مكافحة الإرهاب العراقي. 


العراق

القضاء العراقى

داعش

داعش فى العراق


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة