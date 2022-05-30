القبض على مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بحوزته لحوم مجهولة المصدر في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف -أسماء شلبى

ألقى ضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، القبض على مالك ثلاجة بدون ترخيص، لحفظ السلع الغذائية، بحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لمنتجات مجهولة المصدر، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبطه وبحوزته كمية من اللحوم يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مجهولة المصدر وبدون بيانات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

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