العظمى بالقاهرة 38 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى يوم الجمعة المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى يوم الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء جنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الجمعة كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 30 مايو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 31 مايو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 1 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 2 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 3 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة