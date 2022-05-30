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العربية: السلطات الصحية فى الكونغو تعلن 9 وفيات جراء الإصابة بجدرى القردة

الإثنين، 30 مايو 2022 09:40 م
العربية: السلطات الصحية فى الكونغو تعلن 9 وفيات جراء الإصابة بجدرى القردة جدرى القرود
كتب أحمد عرفة

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أعلنت السلطات الصحية فى الكونغو عن 9 وفيات جراء الإصابة بجدرى القردة، كما أعلنت السلطات الصحية فى الكونغو عن 475 إصابة بجدرى القردة فى البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت الدكتورة Aparna Mukherjeeعالمة من المجلس الهندى للأبحاث الطبية (ICMR) إن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدوى جدرى القرود، وأشارت إلى أن الأشخاص الأصغر سنًا الذين لم يحصلوا على لقاح الجدرى قد يكونون أكثر عرضة للإصابة.

وذكرت أن لقاح الجدرى يعطى مناعة متصالبة لمحاربة عدوى جدرى القرود، ولكن تم إيقاف إعطاء اللقاح بعد الثمانينيات، ومع ذلك أوصت بضرورة تطعيم كبار السن بلقاح الجدري.

 

 


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