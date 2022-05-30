الطماطم بـ 8 والبصل بـ 3 جنيهات فى سوق الأنصاري بالسويس.. فيديو

السويس – فريق المحافظات :

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً من سوق الأنصارى بالسويس تابع فيه أسعار الخضراوات ومدى توافرها لمواطنى السويس.

وشهد السوق رواجاً من المواطنين حيث تراوحت أسعار الطماطم من 8 إلى 10 جنيها والبصل من 3 إلى 5 جنيهات والفلفل 5 جنيهات والباذنجان 3 جنيهات ونصف إلى 5 جنيهات والبامية 20 جنيها والبطاطس 5 جنيهات والبطيخ 30 جنيها.

يذكر أن محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس قد قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الخضراوات شهدت انخفاضاً ملحوظاً فى أسواق السويس.. وأن الغرفة تقوم بمتابعة ورصد المخالفين.

وقال "الملاح" أن معرض تحيا مصر الذى نظمته الغرفة بتوجيهات من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لعب دوراً كبيرا فى ضبط الأسعار داخل أسواق المحافظة.