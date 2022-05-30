السلطات الروسية تبحث إنهاء الاتفاقيات العلمية مع أمريكا

وكالات

تقوم وزارتا التعليم والعلوم والخارجية الروسيتان، ببحث ودراسة أطر الاتفاقيات الروسية الأمريكية في مجال التعاون العلمي والتعليمي، بهدف إنهائها أو تعليق مفعولها.

وحسب موقع روسيا اليوم، أكدت وزارة التعليم والعلوم أنها تعمل على هذه القضايا بالاشتراك مع وزارة الخارجية.

من جهتها ذكرت النائبة الأولى لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، سفيتلانا زوروفا، أن النواب سينظرون في جميع المعاهدات الدولية ويحللون جدوى مشاركة روسيا في المنظمات المختلفة.

بدوره قال سيرجي تسيكوف، عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، للصحيفة إن احتمالية انسحاب روسيا من المنظمات الأخرى في المستقبل القريب عالية للغاية، على سبيل المثال، يجب إعادة النظر في الحاجة إلى المشاركة في OSCE (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا)، ولكن يجب النظر في كل اتفاقية من قبل الإدارة الرويبة المعنية.