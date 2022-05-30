الرى والتضامن الاجتماعى ينظمان ندوة بدمياط للحفاظ على المياه

كتبت أسماء نصار

نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي ندوة توعيه مائية فى محافظة دمياط بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط .

وتم خلال الندوة استعراض وتوضيح الموقف المائي بمصر وحجم التحديات التي تواجه الموارد المائية في ضوء البصمة المائية المصرية وتمالدعوة خلال الندوة بضرورة ترشيد اﻹستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية في جميع أنحاء الجمهورية من التلوثوالتعديات والتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب واﻹستخدام المجتمعي في ضوء تنامي الزيادة السكانية وثبات اﻹيراد للدولة اﻷمر الذي جعل مصر تحت خط الفقر المائي.

كما تم خلال الندوة التأكيد على استراتيجية الوزارة المتمثلة في اﻷربع تاءات وتشمل تنمية وتنقية وترشيد وتهيئة في مواجهة العجز المائيبالتعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائيةوتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.