الرى: طلاب مدرسة يغرسون 60 شجرة بمشاتل القناطر الخيرية

كتبت ــ أسماء نصار

قالت الإدارة العامة لري قناطر الدلتا، بوزارة الموارد المائية و الرى ، إن طلاب إحدى المدارس قاموا بغرس 60 شجرة مثمرة بمشاتل وزارة الري بالقناطر الخيرية ضمن مشروع التشجير.

وانتهت وزارة الموارد المائية والري مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية بمساحة 13 فدانا، وحديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل بمساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة بمساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة.

قال المهندس السيد شلبى، رئيس مصلحة الرى، إن الوزارة تعمل بإمكانياتها الذاتية في تطوير منطقة القناطر الخيرية بالعمل والمهندسين وتصنيع ما يحتاجونه، مشيرًا إلى أن الحدائق فى السابق لم يكن بها شبكات إنارة ولم تكن تسمح بالزيارات بعد الساعة الخامسة عصراً، أما حاليا وبعد عملية التطوير فقد تم تركيب شبكات إنارة تسمح بالإضاءة حتى الثانية عشرة ليلا.

وأوضح أنه تم تنفيذ شبكات رى بالرش والتنقيط بجميع الحدائق وزيادة مساحات النجيله الخضراء، مشيراً إلى أنه تم زيادة مساحة الخضرة فى حديقة البحيرة بـ7 آلاف متر مسطح حالياً.

وتقترب مساحة الحدائق فى القناطر الخيرية بنحو 70 فدانا تم تطوير أكثر من نصف المساحة، هى حديقة عفلة على مساحة 14 فدانا وحديقة المركز الثقافى على 9 أفدنة وحديقة النيل على فرع رشيد بمساحة 6 أفدنة وحاليا فى حديقة الياسمين بمساحة 7 أفدنة.