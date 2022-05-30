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الرئيس السيسي: بحثت مع رئيس بولندا ملف سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق منصف

الإثنين، 30 مايو 2022 02:03 م
الرئيس السيسي: بحثت مع رئيس بولندا ملف سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق منصف الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بحث مع نظيره البولندى عدد من القضايا الإقليمية ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لمصر وفى مقدمتها ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الجهود المصرية على مدار عقد كامل من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق منصف وملزم قانونيا بما يكفل عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية وحقوق الأجيال الحالية والقادمة في مياه نهر النيل، وبما يضمن تحقيق الأهداف التنموية للشعب الإثيوبي". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس البولندي: "تم التباحث حول قضايا الشرق الأوسط وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.. التي تعد القضية الجوهرية في المنطقة.. وتم التأكيد على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصتها القدس الشرقية.. وهو الأمر الذي يتطلب وقف سياسة الاستيطان واقتطاع الأراضي الفلسطينية وإيجاد مناخ هادي لحل النزاع الممتد". 
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل صباح اليوم الرئيس البولندي أندريه دودا، وذلك في قصر الاتحادية.
 
 ووصل الرئيس البولندي برفقة قرينته إلى قصر الاتحادية صباح اليوم، حيث كان فى الاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.
 
وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.
 
 

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