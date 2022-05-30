بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى برقية تهنئة إلى نظيره الأرجنتينى ألبرتو فرنانديز، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الثورة.
وأوفد الرئيس السيسى، عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الأرجنتين، للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى برقية تهنئة إلى نظيره الأرجنتينى ألبرتو فرنانديز، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الثورة.
وأوفد الرئيس السيسى، عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الأرجنتين، للتهنئة بهذه المناسبة.
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