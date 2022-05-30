"الدفاع البريطانية" ترجح وقوع خسائر فادحة فى صفوف صغار ضباط الجيش الروسى

كتبت ـ رباب فتحى - وكالات

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، أنه "من المرجح أن تكون روسيا قد تكبدت خسائر فادحة في صفوف ضباطها من ذوي الرتب المتوسطة والصغرى في خضم الصراع الدائر في أوكرانيا".

وأضافت الوزارة - في آخر تحديث استخباراتي لها بشأن الوضع في أوكرانيا، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية - أنه "من المرجح أن يؤدي فقدان نسبة كبيرة من جيل الشباب من الضباط المحترفين إلى تفاقم المشكلات المستمرة التي تواجه الجيش الروسي في تحديث نهجه في القيادة والتحكم".

وأشارت إلى أن "المجموعات التكتيكية للكتائب، والتي يتم إعادة تشكيلها من الناجين من أفراد العديد من الوحدات الروسية في أوكرانيا، من المرجح أن تكون أقل فعالية بسبب افتقارها إلى القادة الشباب".

وأوضحت الوزارة، أنه "مع وجود العديد من التقارير الموثوقة بشأن حركات تمرد بين القوات الروسية في أوكرانيا، فمن المرجح أن يؤدي الافتقار إلى قادة ذوي خبرة ومصداقية على رأس الوحدات إلى مزيد من الانخفاض في الروح المعنوية وإلى استمرار سوء الانضباط".