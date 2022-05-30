اليوم السابع
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الداخلية: سيدة الدقهلية وراء قتل أطفالها الثلاثة وتركت رسالة اعتراف لزوجها

الإثنين، 30 مايو 2022 05:52 م
الداخلية: سيدة الدقهلية وراء قتل أطفالها الثلاثة وتركت رسالة اعتراف لزوجها حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، إشارة من أحد المستشفيات بدائرة مركز شرطة منية النصر، بوصول (إحدى السيدات "مصابة بجروح متفرقة" نتيجة إلقائها نفسها أمام جرار زراعى أثناء سيره بإحدى الطرق الفرعية بالمنطقة محل سكنها)، ولايمكن استجوابها.
 
 
بالفحص تبين أن المذكورة مقيمة بدائرة  المركز، وبالانتقال لمحل إقامتها، عثر بإحدى غرف منزلها على (أطفالها سن - 7 ، 5 ، شهرين) "متوفيين"، وبكل منهم آثار "جروح" وبجوارهم آلة حادة بها آثار دماء.
 
 
 
كما عثر على ورقة مدونة بخط اليد موجهة إلى زوجها الذى يعمل بالخارج، تفيد اعترافها بإرتكاب الواقعة.. بما يدلل على إهتزازها النفسى .. وجارى إستكمال الفحص ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

وزارة الداخلية

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