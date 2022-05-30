الحكم بالإعدام على محامٍ لقتله عاملا يعمل بمزرعته بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، برئاسة المستشار حسام محمد صالح ، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين، يوسف عدلي خليل، وحمدي معوض عبدالتواب، وسكرتارية محمد خليفة اليوم الإثنين، حضوريًا، وبإجماع الآراء، بمعاقبة محام بالإعدام شنقًا عما أسند إليه لإدانته بقتل عامل يعمل في مزرعته، بعد تعذيبه، والقاء جثته في مسقط مائي يأتي ذلك، في أحداث القضية رقم 395 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 50 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

تعود تفاصيل القضية عندما أحيل "عبد المنعم.ع.ع.ع"، 44 سنة، محام، يقيم بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لقيامه في يوم 9 نوفمبر 2019، بقتل المجنى عليه علاء مبارك عبد الدايم إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش، وشاكوش، وجنزير، وعصا خشبية.

وكشفت أوراق القضية عن اقتياد المحامي المدان، للعامل المجني عليه لإحدى غرف مسكنه، واحتجزه بها، وشد وثاقه وتكبيله بجنزير حديدي، مهددا إياه بالسلاح الناري، ملوحا باستخدامه، وانهال عليه ضربا باستخدام الشاكوش، و الجنزير الحديدي، والعصا الخشبية، محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، فيما قرر التخلص من جثة العامل المجني عليه، بإلقائها بأحد المجاري المائية.

ووفق قرار إحالة المدان إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، تبين أن جريمة القتل التي ارتكبها ارتبطت بجناية أخرى، وهي في ذات الزمان والمكان قبض على العامل المجني عليـه بـدون أمـر أحـد الحكام المختصين بذلك، وعذبـه بدنياً، و حاز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، وعصا خشبيه، وشاكوش، وجنزيرًا"، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.