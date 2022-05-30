الجزائر: لم نسجل أي إصابات أو وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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شهدت الجزائر، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة، خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات استقر عند ٢٦٥ ألفا و٨٧٣ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٤٠٨ أشخاص، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية، مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.