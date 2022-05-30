الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ باعتماد تعديل جزء من شارع بقرية العمدان

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 120 الصادر بتاريخ 10 مايو سنة 2022، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، باعتماد مشروع تعديل جزء من شارع بعرض 8م وإدراج شارع بعرض 8م بالمخطط التفصيلي بقرية العمدان التابعة للوحدة المحلية لقرية بقلولة بمركز الرياض.

وجاء نص قرار محافظ كفر الشيخ رقم 43، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 14/4/2022 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ 24/3/2022 والمتضمن الموافقة على مشروع تعديل جزء من شارع بعرض 8م وإدراج شارع بعرض 8م بالمخطط التفصيلي بقرية العمدان التابعة للوحدة المحلية لقرية بقلولة مركز الرياض بناءا على المعاملة رقم (1159210036039) بتاريخ 2/11/2021؛ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

وتضمن القرار في مواده، اعتماد مشروع تعديل جزء من شارع بعرض 8م وإدراج شارع بعرض 8م بالمخطط التفصيلي بقرية العمدان التابعة للوحدة المحلية لقرية بقلولة بمركز الرياض، بناءا على المعاملة رقم (1159210036039) بتاريخ 2/11/2021 بالمركز التكنولوجي بمركز الرياض.