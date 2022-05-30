الجامع الأزهر: تلقينا 500 ألف طلب للالتحاق برواق الطفل لتحفيظ القرآن

كتب ــ لؤى على

أعلن الجامع الأزهر ، اليوم الإثنين، وصول عدد الطلبات المقدمة للالتحاق برواق الطفل لتحفيظ القرآن بالجامع الأزهر وكافة فروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي يبلغ عددها 507 أفرع، إلى 500 ألف طلب، وذلك بعد أن تم فتح التقديم لمدة 15 يوما بدأت من تاريخ الإعلان في الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي.

وأوضح الدكتورهاني عودة، مديرالجامع الأزهر، أنه منذ الإعلان عن إطلاق رواق الطفل، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، تم تشكيل لجان مختصة لتلقي طلبات المتقدمين على مستوى الجمهورية، وتم تصنيفها طبقا للشروط والضوابط المعلنة، كما تم اختيار وتجهيز العدد اللازم من المحفظين المتمكنين من أحكام التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم، بالإضافة إلى تشكيل لجان تنظيمية للتواصل والتنسيق بين اللجنة الرئيسية برئاسة فضيلة وكيل الأزهر وكافة الفروع والمقرات المعدة داخل المعاهد الأزهرية في جميع المحافظات، والوقوف على آلية تنفيذ البرامج المقدمة للطفل. ورصد الإيجابيات وتلافي السلبيات.

كما صرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، أن السبت القادم والموافق 4 يونيو2022 هو موعد انطلاق أعمال التحفيظ بالمستوى الأول لرواق الطفل لتحفيظ القرآن الكريم(من سن 5 حتى 6 سنوات)، بطاقة استيعاب 90 ألف طالب على مستوى الجمهورية، كما سيتم افتتاح باقي المستويات العشر الخاصة برواق الطفل تباعا، مطمئنا أولياء الأمور بتوفر رعاية واهتمام شديد بأبنائهم من خلال مشرفين مختصين ولجان مستمرة لمتابعة أعمال التحفيظ على مستوى جميع المحافظات.

كان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، قد أعلن في الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي عن فتح باب التقدم للالتحاق برواق الطفل بالجامع الأزهر وكافة فروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لمدة 15 يوما من تاريخ الإعلان، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال بداية من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة.