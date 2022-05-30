الجامعة العربية: التبغ أحد أكبر الأخطار الصحية فى العالم

بيشوى رمزى

أصدرت جامعة الدول العربية بيانا، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، والذي يوافق 31 مايو من كل عام، حيث يحمل شعار "التبغ يسمم بيئتنا" لهذا العام، وذلك بهدف زيادة وعي الجمهور بأثر التبغ على البيئة – بدءاً بزراعته وانتاجه وتوزيعه وانتهاءً بنفاياته.

ومن جانبها، قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن الهدف من هذه الحملة هو كشف الأساليب التي تبذلها دوائر صناعة التبغ من أجل تحسين سمعتها وتسويق منتجاتها على انها تحافظ على البيئة، حيث أن زراعة التبغ تسهم في إزالة الغابات وخصوصا في الدول النامية لأغراض زراعة التبغ التي تؤدى إلى زيادة تدهور التربة وعدم قدرة الأراضي على دعم نمو محاصيل أخرى.

وأضافت أن الهدف الاساسي لليوم العالمي للامتناع عن التدخين يكمن في المساهمة في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، بل وأيضاً من المصائب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.

وأشارت السفيرة إلى أن التبغ على الصعيد العالمي، يعتبر من أكبر الأخطار الصحية العمومية التي شهدها العالم، حيث تشير التقديرات إلى أنه يتسبب في وفاة حوالي أكثر من 8 مليون شخص كل عام من بينهم أكثر من 7 ملايين يتعاطونه مباشرة ونحو 1.2 مليون من غير المدخنين يتعرضون لدخانه. كما أن التكلفة الاقتصادية لتعاطى التبغ ضخمة، حيث أن تكاليف الرعاية الصحية الناجمة عن معالجة الامراض التي يسببها تعاطى التبغ باهظة بالإضافة الى الوفيات.

وفى هذا الصدد، أكدت السفيرة على أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي اهتماماً كبيرا لموضوع الصحة والبيئة، وتبلور هذا الاهتمام بصدور القرار رقم (736) عن الدورة العادية الـ 29 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي انعقدت بتاريخ 15/4/ 2018 في الظهران بالمملكة العربية السعودية الذى اعتمد بموجبه اعتماد الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030) ودليل العمل العربي الاستراتيجي لها، وكذلك القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري المشترك لمجلسي وزراء الصحة ووزراء البيئة العرب الذي انعقد بتاريخ 2/3/2017 في هذا الشأن، علماً بأن هذه الاستراتيجية تم اعدادها بالتعاون مع المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية/ المركز الإقليمي لصحة البيئة، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا.

كما اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته الـ 103 التي انعقدت في فبراير 2019 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قراراً باعتماد الدليل الاسترشادي الخاص بمكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته، والذي أقره مجلس وزراء الصحة العرب، وأكد هذا القرار على حظر تدخين التبغ بكافة أشكاله في الأماكن العامة المغلقة، ودعا الدول العربية الأعضاء إلى الاسترشاد به عند إعداد التشريعات الوطنية لكل دولة.