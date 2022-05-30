التعليم تعلن ضوابط القبول والاختيار برياض الأطفال للعام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

عممت المديريات التعليمية خطابا إلى الإدارات التعليمية بشأن القبول وقواعد التنسيق بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية لغات والتى يبدأ التقدم لها 1 يونيو المقبل، موضحة أنه في نهاية مدة التسجيل، تقوم اللجنة بطباعة الرول العام وعمل إجراءات اعتماده من لجنة المدارس الرسمية للغات المشكلة من رئيس اللجنة مدير عام الإدارة وموجه أول رياض الأطفال ومسئول المدارس الرسمية للغات بالإدارة ومديري المدارس الرسمية للغات بالإدارة وعضو من التوجيه المالي وعضو الشئون القانونية 4 نسخ معتمدة من اللجنة ومدير عام الإدارة.

وأوضحت المديريات، أنه يتم إعلان التنسيق الأول بالمدارس بعد الاعتماد يوم الأحد 19 يوليو والتنسيق الثاني يوم الأحد 9 أغسطس في أماكن ظاهرة بالمدارس، مشيراً إلى أن مدة الإعلان القانونية لكل تنسيق 15 يوماً، مضيفة أنه لا يعتبر قبول الأطفال نهائياً إلا بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة للمقبولين بالتنسيق بالإطلاع علي الأصول والمستندات للأطفال قبل قبول الملف سواء بالنسبة لسن الطفل من خلال الرقم القومي أو محل السكن والإقامة طبقاً لتقسيم القطاعات وتبعية الإدارات التعليمية.

وأضافت أن اللجنة المسئولة عن استلام الملفات ومطابقة البيانات بالمدارس تشمل: مدير المدرسة أو من ينوب عنه- إحدى معلمات رياض الأطفال - أخصائي نفسي أو اجتماعي.