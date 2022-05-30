التحقيقات تكشف أسباب حادث "طريق الواحات".. وتصرح بدفن جثث الضحايا

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل مصرع 4 أشخاص نتيجة حادث تصادم بين سيارة "تريلا" وأخرى ملاكى، حيث تبين أن السرعة الزائدة وعدم قدرة قائد السيارة السيطرة عليها، أسفرا عن وقوع الحادث.

وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا، وأمرت بالتحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادث، وعرضها على مهندس فنى لفحصها.

لقي 4 أشخاص مصرعهم إثر حادث تصادم بين سيارة نقل "تريلا" وسيارة ملاكي بطريق الواحات الصحراوى، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المتوفين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى، بوقوع حادث مرورى بطريق الواحات ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص اصطدام تريلا بسيارة ملاكي، ولقي 4 أشخاص مصرعهم ونقلوا إلى المستشفى، ويقوم رجال المباحث بالاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة.